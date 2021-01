Jesper Karlsson: "Het is een goede keuze geweest"

WIJDEWORMER - Jesper Karlsson is nu vier maanden speler van AZ. In die periode maakte de Zweed indruk. In de eredivisie is hij al verantwoordelijk voor zes goals en evenzoveel assists.

"Het is belangrijk", zegt Karlsson over die cijfers. "Het geeft een goed gevoel om belangrijk te zijn voor het team. Zo'n soort speler ben ik. Ik ben niet verbaasd, maar natuurlijk is het fijn. Twaalf goals en assists in zestien wedstrijden is een hele mooie score."

Na zijn eerste periode in Alkmaarse dienst kijkt de behendige aanvaller met een goed gevoel terug op zijn overstap. "Het is een goede keuze geweest. Een hele nieuwe ervaring met nieuwe soorten trainingen. De intensiteit ligt hier een stuk hoger, daar hou ik van. Vanwege de lockdown doe ik verder weinig behalve thuis relaxen met mijn vriendin."