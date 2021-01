Ruim 1.100 handtekeningen voor aanleg Legmeerbos, gemeente heeft ander plan

UITHOORN - In de nieuwbouwwijk Legmeer-West gaat steeds meer groen verdwijnen, onder meer door de komst van de tramverbinding met Amsterdam. Marga Moeijes wil daar al jaren iets aan doen: het plan voor een eigen Legmeerbos ligt al sinds 2017 klaar, Stichting Leefomgeving Schiphol subsidieert het project. Voorlopig laat de aanleg wel nog even op zich wachten, omdat de gemeente het gebied voor een ander doel wil gebruiken.

Dat doet het brein achter het Legmeerbos, Marga Moeijes, erg goed. Ze is blij met de steun van deze grote groep, maar voelt zich door de gemeente buitenspel gezet. "In de loop van 2020 werd duidelijk dat ze andere plannen hebben en daar werden wij helemaal niet in meegenomen."

"Uithoorn is een hele fijne plek om te wonen met prettige mensen, maar het groen is aan het verdwijnen", aldus Rianne Grote. Zij steunt de plannen van de actiegroep en heeft daarom een petitie gestart, toen duidelijk werd dat de gemeente een andere bestemming heeft voor de door de actiegroep aanbevolen locatie. Ondertussen hebben zo'n 1.100 inwoners van Uithoorn de petitie ondertekend.

Het zit zo: om woningen te bouwen in de gemeente, is gekozen voor een locatie aan de Vuurlijn, op de plek waar nu honk- en softballvereniging Thamen is gevestigd. Dat betekent dat de sportclub moet verhuizen. De gemeente zou graag zien dat de vereniging zich gaat huisvesten op de plek waar actiegroep Legmeerbos juist groen wil ontwikkelen.

De relatief nieuwe woonwijk aan de rand van Uithoorn heeft volgens Marga een ware groeninjectie nodig. "Omdat de spoordijk verdwijnt, we te maken hebben met geluid van Schiphol en de komst van een bedrijventerrein." Mede daarom werd door Stichting Leefomgeving Schiphol een subsidie van 325.000 euro toegekend aan het project.

Raadsvergadering

Dat de plannen nu op losse schroeven staan, is een bittere pil voor Marga. Vanavond wordt tijdens de raadsvergadering in Uithoorn gesproken over de verhuizing van soft- en honkbalvereniging Thamen. De gemeente heeft opdracht gegeven tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, vanavond wordt besloten of dit onderzoek verdergaat. "Ik verwacht dat er stevig gediscussieerd zal worden over de waarde en wenselijkheid van groen", aldus Marga.

Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Hans Bauma van de gemeente begrijpt de bewoners en de ontstane onrust. "We vinden het als college een heel mooi en sympathiek idee, we hebben dat omarmd. Er liggen al dingen, die zijn niet zomaar weg. Het gaat over gronden die van de gemeente zijn en die niet van de gemeente zijn. Het is complexer dan alleen maar de wens."

De wethouder benadrukt dat de plannen voor het Legmeerbos nog niet met een raadsbesluit er definitief doorheen zijn. Wanneer de raad zich over het Legmeerbos buigt, is nog onduidelijk. Maar de verwachting is dat tijdens de raadsvergadering vanavond het onderwerp niet onbesproken zal blijven. Dit omdat de verhuizing van Thamen directe invloed heeft op de bosplannen.