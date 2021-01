Alkmaarder ruim 5,5 jaar de cel in voor gewelddadige verkrachting van drie vrouwen

Dat Erno B. zijn slachtoffers heeft verkracht en mishandeld tijdens sm-dates, acht de rechtbank bewezen. "Het is een nachtmerrie waar je niet uit kunt ontsnappen", verklaarde één van de slachtoffers eerder tegenover NH Nieuws.

Ze werd uiteindelijk wakker in een badkuip nadat hij haar had gewurgd tot ze flauwviel. "Hij heeft de hoop en het licht bijna uit mijn leven geslagen. Ik was bang om mijn leven te verliezen", vertelde ze een week geleden huilend tijdens de zitting. "De gevolgen van die nacht voel ik nog steeds. Ik durfde pas jaren later weer in bad."

Horrordates

Hij sloeg hen met een riem of een bamboestok en drukte sigaretten uit op hun geslachtsdelen. De vrouwen vertelden in hun verklaring doodsbang te zijn geweest tijdens de horrorafspraakjes. Volgens de rechter zijn de verklaringen consistent en versterken ze elkaar.

Whatsapp-gesprekken na een uit de hand gelopen 'date' versterken het bewijs, aldus de rechtbank. Ook verklaarde een buurvrouw een van de slachtoffers bont en blauw te hebben gezien.

Recidivegevaar

Erno B. werd in 2016 al veroordeeld tot twee jaar celstraf na het verkrachten van vrouwen tijdens sm-dates. Hij was tijdens de uitspraak niet aanwezig. Vanwege het het risico dat hij opnieuw over de schreef gaat, is zijn geschorste voorarrest opgeheven, en kan hij per direct worden opgepakt.

De straf valt hoger uit gezien het Openbaar Ministerie 4,5 jaar gevangenisstraf had geëist. Maar vanwege zijn verklaarde toerekeningsvatbaarheid, eerdere veroordelingen voor zedendelicten en de ernst van de misdrijven, veroordeelt de rechtbank hem nu tot een gevangenisstraf van zes jaar.

Schadevergoeding

Erno B. mag daar alvast vijf maanden vanaf trekken, omdat zijn berechting eerder had moeten plaatsvinden en daarmee de 'redelijke termijn is' overschreden.

Alle drie de slachtoffers krijgen een flinke schadevergoeding, tussen de 7.500 en 19.500 euro. Als hij deze weigert te betalen, kan justitie hem langer vasthouden.