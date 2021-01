WIJDEWORMER - De teleurstelling bij AZ was groot nadat de ploeg woensdagavond met 0-1 verloor van FC Utrecht. In het weekend daarvoor hadden de Alkmaarders zich nog van hun beste kant laten zien tegen Feyenoord. Die overwinning was de zevende zege van AZ op rij in de eredivisie tegen een topclub.

Myron Boadu: "Natuurlijk is het moeilijk als iedereen vorig jaar zo positief over je is geweest" - NH Nieuws

Myron Boadu, die met twee goals van onschatbare waarde was tegen Feyenoord, legt uit hoe het komt dat de Alkmaarders juist in die wedstrijden zo goed presteren. "Ik denk dat we in die wedstrijden nog klinischer zijn dan in de kleine wedstrijden. We maken gewoon onze kansen af en spelen nog beter."

De twee goals kwamen op een lekker moment voor de twintigjarige spits, want hij stond inmiddels al ruim een maand droog. "De kansen zijn er altijd geweest alleen op die momenten was ik niet scherp genoeg. Nu gaan ze er wel in en daar ben ik heel blij om. Ik moet nog scherper voor de goal zijn, dat is iets wat ik mezelf aanreken en ik ben daar ook mee bezig."