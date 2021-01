Oud-Volendammer Kuwas ruilt van club in de VAE

ABU DHABI - Oud-FC Volendam-aanvaller Brandley Kuwas verruilt in de Verenigde Arabische Emiraten Al Nasr voor Al Jazira. De voetballer uit Zaandam was overbodig geworden bij Al Nasr en zal voor de rest van het seizoen door Al Jazira worden gehuurd.

Kuwas had bij Al Nasr geen zicht meer op speelminuten omdat de club uit Dubai de limiet betreffende het aantal buitenlandse spelers had bereikt. Bij Al Jazira, de nummer vier van de competitie, komt Kuwas te spelen onder Marcel Keizer. De oud-trainer van Ajax is sinds oktober 2019 trainer van Al Jazira.

Doorbraak

De 28-jarige Kuwas brak in het betaalde voetbal door bij FC Volendam. Na drie jaar bij Volendam verdiende Kuwas een transfer naar Excelsior en vervolgens naar Heracles. Bij Heracles werd de Zaandammer zelfs genoemd bij Oranje. Uiteindelijk koos Kuwas om uit te komen voor Curaçao. Voor het Antilliaanse eiland speelde de vleugelaanvaller inmiddels acht keer en wist daarin één keer te scoren.