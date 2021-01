Ondernemers in tweestrijd over burgerwacht AZ-supporters: "Vrijbrief voor ellende"

ALKMAAR - Een zucht van verluchting klinkt in de binnenstad, nu relschoppers ook gisteravond thuisbleven. De burgerpatrouille van tientallen in zwart gehulde AZ-supporters (Ben-Side) van afgelopen week wordt toegejuicht door ondernemers, maar er klinken ook andere geluiden. "Als die twee groepen tegenover elkaar hadden gestaan, was het niet zo rustig verlopen en wie is dan verantwoordelijk?" Aldus een horecaondernemer tegen NH Nieuws.

Ing is opgelucht en wil Ben-Side bedanken - Maaike Polder / NH Nieuws

Het uitblijven van rellen - in app-groepen werden plannen gesmeed om te slopen en te plunderen - is voor alle winkeliers en horecabazen een opluchting. Afgezien van een paar aanhoudingen zijn er volgens de politie geen echte ongeregeldheden geweest afgelopen week in Alkmaar. Veel van de ondernemers denken dat de rust te danken is aan de patrouille van Ben-Side. Dankjewel-T-shirt "Ik geloof zeker dat dit preventief heeft gewerkt. Je bent wel gek als je naar een stad komt waar honderd AZ-supporters je staan op te wachten", aldus eigenaar van een kinderkledingzaak aan de Boterstraat Ing Steenbeek. Ze is de supporters zo dankbaar dat ze een T-shirt ontwierp, dat prijkt in haar etalage. "Voor hetzelfde geld was die nu aan diggelen geslagen. Daar moet je toch niet aan denken? We hebben het allemaal al zo moeilijk." Tekst gaat door onder de video

Ing ontwierp een T-shirt om Ben-Side te bedanken - NH Nieuws

Ook directeur van Alkmaar Marketing Ger Welbers is de actie van Ben-Side niet ontgaan. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik best een trots gevoel heb. Als relschoppers je stad kort en klein willen slaan, is het mooi dat er vanuit onverwachte hoek een groep opstaat die dat niet laat gebeuren", zegt hij tegen NH Nieuws. Toch zijn er ook ondernemers die hun bedenkingen uiten. Uit angst voor eventuele represailles blijven zij liever anoniem.

Quote "We hebben het hier wel over voetbalsupporters. Niet over de scouting of tennisvereniging" Anonieme horecauitbater

Ze vertelt: "Ik ben heel blij dat het tot nu toe goed is gegaan en er niets is gesloopt, maar het had een vrijbrief voor meer ellende kunnen zijn. We hebben het hier wel over voetbalsupporters. Niet over de scouting of tennisvereniging." Ze gelooft wel dat de burgerpatrouille vanuit goede bedoelingen is geïnitieerd door de harde kern van AZ, maar dat de gemeente Alkmaar het toejuicht en de politie het faciliteerde, baart haar veel zorgen. "Normaal gesproken staan ze tegenover de politie als ze op de vuist gaan bij wedstrijden, maar nu werken ze samen? Ik vind het opmerkelijk." Ze noemt de 'Wet op de weerkorpsen', die het opzetten of steunen van een burgerwacht verbiedt (eerder refereerde socioloog Vasco Lub daar al aan, die de steun van burgemeester Emile Roemer bizar vond).

"Burgemeester Roemer weigerde het een burgerwacht te noemen, maar op de beelden was duidelijk te zien dat een confrontatie compleet uit de hand zou zijn gelopen. Als die supporters zo'n relschopper het ziekenhuis inslaan of erger, wie is dan uiteindelijk verantwoordelijk?" Geldinzamelingsactie voor bier Ook heel wat ondernemers zitten er een beetje tussenin: ze zijn opgelucht dat er deze week geen rellen waren en blij met de patrouille van Ben-Side, maar áls er rellen waren, zagen ze dit liever door de politie opgelost. Kinderkledingwinkeleigenaar Steenbeek wil de supporters extra in het zonnetje zetten en heeft niet alleen een bedrukt T-shirt in de winkel staan; ze is ook een geldinzamelingsactie gestart de harde kern op een biertje te trakteren als AZ weer met publiek in eigen stadion speelt. "Er is al ruim driehonderd euro gedoneerd door tientallen ondernemers. Al zijn ze met een stuk of vijfhonderd in totaal, dus er moet nog iets bij", aldus Steenbeek. De reacties op haar acties zijn veelal positief. "De meesten zijn echt vooral heel blij met Ben-Side. We zijn ze onwijs dankbaar. En ik ga wel tussen ze zitten op de tribune hoor als AZ speelt!"