Hilversum houdt ook de komende dagen rekening met onrust en mogelijke rellen

HILVERSUM - Hilversum houdt er sterk rekening mee dat het ook de komende dagen nog onrustig blijft op straat met mogelijke rellende jongeren tegen de avondklok. Dat stelt burgemeester Pieter Broertjes. "Het beeld van de komende dagen is nog niet rustig. We gaan van dag tot dag verder werken om ons voor te bereiden op wat eventueel komen gaat", aldus Broertjes.

Vooral dinsdagavond was het erg onrustig in Hilversum nadat er op social media opgeroepen werd om te rellen tegen de avondklok. Er werd vooraf onder meer opgeroepen om vuurwerk mee te nemen. Een van oproepjes roept op om 'met heel Hilversum te strijden' en 'voor niemand terug te deinzen'.

Er stonden een paar honderd jongeren op onder meer het Marktplein om samen onrust te schoppen. Het zorgde ervoor dat er veel politie op de been was om te zorgen dat het rustig bleef. Dat lukte uiteindelijk ook: er waren geen grote ongeregeldheden, wel werden er twee mensen aangehouden.

Voorafgaand aan de mogelijke rellen kon ook de aanstichter achter de oproepjes worden opgepakt. Agenten en handhavers hebben dinsdag de hele avond aanwezigen aangesproken om te vragen wat ze van plan waren te doen. Hoewel het later op de avond grimmiger werd, hoefde de aanwezige mobiele eenheid niet in te grijpen.

De groep potentiële relschoppers bestond dinsdag volgens Broertjes voor zeker 80 procent uit Hilversumse jongeren. "Dat betekent dat we de nodige nazorg zullen verrichten. We gaan de mensen die we herkend hebben thuis bezoeken. Dan willen we met hen en met de ouders een gesprek aangaan over datgene wat is gebeurd", aldus Broertjes aan de gemeenteraad.

Dichtgetimmerde winkels

Enkele Hilversumse winkeliers besloten dinsdag voorafgaand aan de mogelijke rellen het zekere voor het onzekere te nemen en hun zaak dicht te timmeren. Dat moet voorkomen dat er schade ontstaat en de winkels eventueel geplunderd worden.

De meeste dichtgetimmerde winkels blijven nog zeker tot en met vrijdag dichtgetimmerd, zo laten de winkeliers weten.

Meer rellen

De oproepen tot rellen van afgelopen dinsdag waren niet de eerste. Ook maandag gingen zulke oproepjes al rond, al werd daar niet al te veel gehoor aan gegeven.

Het zullen zeker ook niet de laatste oproepjes zijn, de gemeente weet dat er voor de komende dagen al geruchten gaan om weer te gaan rellen. Hilversum heeft daarom een team opgezet samen met de politie om 'alle ontwikkelingen te monitoren en in goede banen te leiden'. Dat team blijft de komende tijd actief. Broertjes verwacht dat het zolang de avondklok er is nog wel onrustig blijft. "Niet alleen in Hilversum, maar ook op andere plekken in het land", aldus Broertjes.