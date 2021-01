Vier vrienden varen Elfstedentocht met zeilboot om geld op te halen voor Sailwise

ENKHUIZEN - Vier buren en vrienden uit Amsterdam starten vandaag met een kleine zeilboot aan hun eigen Elfstedentocht door Friesland. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor Sailwise Enkhuizen, dat zeilreizen organiseert voor mensen met een beperking. Rinke Bergsma is een van de deelnemers en vertelde op WEEFF Radio over de tocht die zij vandaag beginnen.

De vier Amsterdammers - naast Rinke bestaat de groep uit Tim van Haalen, Suzan Huppes en Lotte Spaargaren - besloten de actie op te zetten, omdat de zeiltiendaagsetocht van Sailwise niet afgemaakt kon worden. "We vonden het zo sneu dat het niet was gelukt, dat we dachten: 'we gaan iets voor ze doen'."

Vanaf vandaag varen ze langs de Friese steden waar langs wordt geschaatst tijdens een Elftedentocht. "We hebben een hele mooie valk-boot gesponsord gekregen en willen de route zoveel mogelijk aanhouden zoals die wordt geschaatst", legt Bergsma uit. "Het moet ook een heel kleine boot zijn, want we moeten onder 130 bruggen door." Met de valk-boot, die zes meter lang is, is het mogelijk om de mast plat te leggen, zodat ze onder deze bruggen door kunnen varen.

Varen tot avondklok

Lotte Spaargaren is de ervaringskundige van de groep en heeft de route al een aantal keer op een alternatieve manier afgelegd. Rinke zelf komt uit Friesland en is bekend met het water. "Ik weet hoe mooi het daar is."

De tocht van de vier vrienden gaat vijf dagen duren, waarbij alleen overdag gezeild mag worden. "Het was eigenlijk de bedoeling om dag in, dag uit te zeilen. Er zijn mensen ons voor gegaan in dat streven, die dat in de zomer deden."

De zeiltocht start vandaag om 10.00 uur. Door de avondklok starten ze vroeg op de dag en varen zij door tot voor 21.00 uur, waarna ze een slaapplaats wordt aangeboden bij hun route.

Streven naar afzien

Op de Facebookpagina van de groep kun je de tocht volgen en een donatie geven, dat bestemd is voor Sailwise in Enkhuizen. Zij bieden zeilreizen aan voor mensen met een beperking. "Wij willen in principe met deze tocht streven naar afzien, omdat de mensen met een beperking al daar naar streven. Dankzij Sailwise kunnen zij hun zorgen even vergeten", zegt Rinke.

Inmiddels is meer dan de helft van het streefbedrag van 4.600 opgehaald. "Daar zijn we heel blij mee, maar we gaan ervoor om het bedrag er op te krijgen", licht Bergsma toe. "Het bedrag is gebaseerd op vijf euro per kilometer en dat per bemanningslid."

"Hoe meer er gedoneerd wordt, hoe meer wij moeten afzien", vertelt Rinke lachend. "We komen er al niet meer onderuit. Het is echt een actie geworden waar wij iets mee kunnen en waar Sailwise echt mee verder kan. Dat is fijn."

Beluister hieronder het hele interview met Rinke Bergsma terug.