Jeanneke laat zich vrijwillig opsluiten voor doneeractie inloophuis Pisa

HOORN - Inloophuis Pisa organiseert op donderdag 4 februari een speciale doneeractie, waarbij tien Westfriezen gevraagd wordt om zichzelf op te sluiten en geld op te halen voor het inloophuis. De Wognumse futuroloog Jeanneke Scholtens is een van de deelnemers en vertelt over haar deelname op WEEFF Radio.

"Ik werd vorig jaar al gebeld door Inloophuis Pisa, toen zij dezelfde lock-up actie hielden", ligt Scholtens toe. "Toen werd ik gevraagd om donateur te worden en dat heb ik toen gedaan." Dit jaar werd zij gebeld door bestuursvoorzitter Marjolijn Dölle om zelf mee te doen met de opsluiting om geld op te halen voor het inloophuis in Hoorn.

"Zij belde net op het moment dat mijn beste vriendin gediagnosticeerd was met borstkanker, dus Marjolijn belde in een tijd dat ik er dagelijks mee bezig was", aldus Jeanneke. Ze besloot de uitnodiging aan te nemen en laat zich 4 februari, wanneer het Wereldkankerdag is, samen met negen andere Westfriezen opsluiten.

Iedereen op eigen plek

"Het verschil met vorig jaar is dat ze toen met z'n allen bij elkaar zaten in een ruimte", vertelt Scholtens. "De mensen die toen bezig waren om geld op te halen konden elkaar opdrijven om het meeste geld op te halen. Dat hebben we nu wat minder, omdat iedereen op zijn eigen locatie zit."

De deelnemers houden ieder uur een digitale meeting om elkaar bij te praten en te laten weten hoeveel geld zij hebben opgehaald. Scholtens zelf heeft al een aantal kennissen benaderd om de actie uit te leggen en te vragen om een donatie te geven. "Zodat ze zelf kunnen bepalen of ze doneren of niet en hoe groot dat bedrag dan is. Daar heb ik al heel veel positieve reacties op gekregen", zegt Jeanneke.

Geen vaste inkomenbron

Tijdens de doneeractie op 4 februari worden de deelnemers live gevolgd en doet een razende reporter verslag van de actie. Scholtens hoopt dat ze donderdag 2.000 euro op kan halen. "Het is voor Inloophuis Pisa een hele lastige tijd", aldus Jeanneke. "Ze hebben zelf geen vaste inkomstenbron als het gaat om overheidssteun of verzekeringsgeld."

"Dus zij moeten het hebben van inzamelingen, donaties, evenementen en funding", gaat ze verder. "Dat is er nu niet en dan wordt het voor hun heel ingewikkeld. Dat is denk ik wel waarom ze zo makkelijk mensen bereid hebben gevonden om mee te doen aan de actie."

Er kan vanaf nu al gedoneerd worden op de website van Inloophuis Pisa in Hoorn. Mocht er gedoneerd worden aan één van de Westfriese deelnemers dan wordt verzocht om de naam van die deelnemer erbij te zetten. Op dit moment is er al bijna 40.000 euro opgehaald.

Beluister het hele interview met Jeanneke Scholtens hieronder terug.