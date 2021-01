Belastingdienst deelt persoonlijke gegevens in toeslagenaffaire met gemeente

ALKMAAR - Na lang aandringen heeft de gemeente Alkmaar toch de persoonsgegevens ontvangen van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Wethouder Paul Verbruggen liet in een persgesprek weten dat de personalia van alle 23 gezinnen bekend zijn, nadat er een overeenkomst werd gesloten met de Belastingdienst.

Het Rijk vroeg de gemeente bij te springen in de ondersteuning van gedupeerden, maar vanwege de privacy weigerde de Belastingdienst de persoonlijke informatie van de getroffen gezinnen te delen. "We zijn blij dat we nu ook met de overige zeven Alkmaarse gezinnen contact kunnen opnemen en hen de nodige psychische en financiële steun kunnen bieden", reageert Verbruggen.

De wethouder uitte eerder al kritiek op de Belastingdienst over het niet openbaren van personalia van slachtoffers.

Via de media deed Verbruggen een oproep om de 23 gezinnen op te sporen. Slachtoffers van de toeslagenaffaire werden verzocht zich te melden bij de gemeente. Er werd uiteindelijk contact gelegd met zestien gedupeerden.

Schadeloos stellen

De andere zeven zullen voor hulp en ondersteuning worden benaderd door Halte Werk, de sociale dienst van Alkmaar. "We moeten voorkomen dat de Belastingdienst de compensatie direct weer opeist bij gezinnen. Deze mensen moeten schadeloos worden gesteld, zodat ze weer vertrouwen in de overheid krijgen", aldus de wethouder.