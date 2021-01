Zo leefden er de afgelopen 180 jaar leeuwen in Artis

AMSTERDAM - Een jaar na de oprichting van Artis in 1838 kreeg de dierentuin een leeuwenverblijf. Na ruim 180 jaar moeten we het volgende maand zonder de imposante dieren doen. Door de coronacrisis is er geen geld meer om een nieuw verblijf voor de leeuwen te bouwen en is besloten ze naar een dierentuin in Zuid-Frankrijk te sturen. De dieren hebben door de jaren heen de harten van menig bezoeker gestolen: NH Nieuws blikt terug.

Nationaal Archief / CCO

Momenteel verblijven er nog drie leeuwen in Artis. Een mannetje van drie en twee vrouwtjes van acht en negen. Het verblijf waar de drie dieren zich nu bevinden, dateert uit 1927. Slecht toeven is het er volgens directeur Rembrandt Sutorius niet, maar toch gunt hij ze een groter verblijf. In het nieuws In totaal hebben er de afgelopen 180 jaar bijna 200 leeuwen in Artis gezeten. Een enkeling van hen haalde het nieuws. Zo was het in 2018 groot nieuws toen de iconische leeuw Caesar overleed. Het dier stond bekend om z'n grote, donkere manen en werd maar liefst 20 jaar oud. En dat is best bijzonder: In het wild worden leeuwen gemiddeld maar 10 tot 14 jaar. Het overlijden van Caesar zorgde bij zowel verzorgers als bezoekers voor verdriet:

Caesar werd opgevolgd door het huidige 3-jarige mannetje dat nu samen met twee vrouwtjes in de dierentuin vertoeft. Hij heeft een stuk minder grote manen, maar dat is volgens Artis heel normaal. Er werden in Artis werden ook regelmatig leeuwen geboren. Zo kwam in 2011 nog een welpje ter wereld. Door de jaren heen Door de jaren heen is er veel veranderd in de dierentuin. De dierenverblijven zijn ruimer geworden en de omgang met de dieren is veranderd, zoals hieronder te zien is op een aantal foto's uit de oude doos.

Jongetje speelt met een leeuw (1962) Nationaal Archief / CCO

Leeuw en een panter groeien samen op in Artis (1962) Nationaal Archief / CCO

Drukte bij het leeuwenverblijf (1959) Nationaal Archief / CCO

Acht dagen oude leeuwtjes worden gewogen (1965) Nationaal Archief / CCO

Dat de laatste drie leeuwen volgende maand zullen verdwijnen, staat volgens Sutorius vast. Toch sluit hij niet uit dat er ooit weer leeuwen in de dierentuin te zien zijn. "De kans bestaat dat er iemand opstaat en zegt: dit kan echt niet en ik zet me in voor een nieuwe leeuwenverblijf. Maar deze groep gaat sowieso naar Frankrijk."