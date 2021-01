Muizenoverlast in supermarkt Zwaag, winkel tijdelijk gesloten

ZWAAG - Bij een filiaal van de DekaMarkt aan de Korenbloem is gisteravond door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit gesloten, omdat er overlast van muizen is. De supermarktketen gaat rigoureuze maatregelen nemen om de plaag tegen te gaan. "We proberen de sluiting van het filiaal zo kort mogelijk te laten zijn", aldus een woordvoerder van de supermarkt.

De winkel heeft al langere tijd last van muizen en heeft al eerder maatregelen genomen om het ongedierte het filiaal uit te krijgen, alleen blijkt het definitief bestrijden moeilijk. Daarom is nu besloten de winkel helemaal dicht te doen en een grote schoonmaakactie uit te voeren. Apparatuur en stellingen worden van de wanden afgehaald en er worden onder meer kieren en gaten gedicht.

Grote schoonmaakactie

De supermarktketen laat weten dat zij in nauw contact staan met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als zij de winkel op orde hebben gemaakt zal de inspectiedienst de winkel opnieuw onderzoeken. Mochten daar geen bijzondere zaken aangetroffen worden, dan wordt het filiaal aan de Korenbloem weer geopend.

"We proberen de sluiting van het filiaal zo kort mogelijk te laten zijn", aldus een woordvoerder van de supermarkt. "Zodat we weer snel klaar staan voor de essentiële behoeften van onze klanten in tijden van corona. Onze klanten zijn in de tussentijd van harte welkom om hun boodschappen bij ons filiaal aan de Grote Beer in Hoorn te doen."