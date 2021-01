Een geschonken sateetje voor mevrouw Schut (85): "Was een zwaar jaar"

CASTRICUM - Kipsaté met pindasaus: het is niet de alledaagse kost voor de 85-jarige mevrouw Schut in zorgcentrum De Santmark. Vandaag mag ze genieten van de specialiteit van het lokale steakhouse dat voor de negentig ouderen in het zorgcentrum heeft gekookt, op kosten van de gemeente. Het afgelopen coronajaar was voor hen niet makkelijk. "Het aantal overledenen was niet op twee handen te tellen."

Mevrouw Schut thuis uit eten - Carolien Hensbergen/ NH Nieuws

Dat zegt zorgmedewerker Yvonne Brouwer tegen NH Nieuws. Het etentje op haar werk is mogelijk door dinerbonnen die door de gemeente zijn verstrekt. Vijfhonderd stuks zijn er uitgedeeld aan bewoners van verzorgingshuizen en alleenstaande ouderen in de gemeente. Mevrouw Schut geniet zichtbaar van de maaltijd. "Het is lekker en echt even wat anders." Ze woonde nog maar enkele maanden in De Santmark, toen de eerste coronagolf kwam. Het zorgcentrum werd zwaar getroffen en ging op slot. De overleden bewoners hadden niet allemaal corona, aldus zorgmedewerker Brouwer. "Ouderdom en eenzaamheid speelden ook een rol in het hoge aantal sterftes. Het was heel zwaar. Gelukkig gaat het hier nu weer goed en is corona buiten de deur." Dochter jaar niet gezien Ook mevrouw Schut kreeg corona, maar bij haar bleef het bij milde klachten. Erger vindt ze het dat ze haar dochter die in België woont nu al een jaar niet heeft gezien. "Laatst zou ze eindelijk komen voor mijn verjaardag, maar toen was ze zelf ziek. Dus die dag ging ook weer voorbij."

Etentje ouderen steunt plaatselijke horeca - NH Nieuws

Ook de rellen rond de avondklok hebben haar aandacht. "Het is vreselijk. Die jongens hebben geen empathie. Die arme ondernemers hebben al zoveel te verduren." Pizza en high tea Wat haar betreft is de dinerbonnenactie zeer geslaagd. De plaatselijke horeca is ermee geholpen en zelf kan ze zich verheugen op nog twee maaltijden. "Voor het bedrag op de bon konden we de ouderen wel drie keer laten genieten", zegt zorgmedewerkers Brouwer. Pizza en een high tea staan ook nog op het programma.