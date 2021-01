Bedrijfswagen in de Kersenboogerd verwoest door brand

HOORN - Een bedrijfswagen aan het Grutto is gisteravond rond 23.00 uur volledig uitgebrand. De brand bij de geparkeerde auto is vermoedelijk aangestoken. Daarom gaat de politie nu de buurt rond voor onderzoek en zijn ze op zoek naar camerabeelden, aldus een woordvoerder van de politie aan WEEFF.

Getuigen zagen hoe een man de geparkeerde pick-up truck overgoot met een brandbare vloeistof, waarna het voertuig vlam vatte. Vervolgens rende de dader weg met de jerrycan nog in zijn handen. Door de brand is het voertuig volledig verwoest.

"Doordat de politie vermoedde dat de dader nog in de buurt van het Grutto verbleef zijn we uitgerukt om de man op te sporen", aldus de woorvoerder. "Maar nog zonder resultaat. Er is nog geen aanhouding verricht." De politie stelt een onderzoek in en gaat camerabeelden opvragen waarop de dader mogelijk te zien is.