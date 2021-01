Artis neemt afscheid van leeuwen vanwege geldnood door coronacrisis

AMSTERDAM - Per half februari zullen er geen leeuwen meer zijn in dierentuin Artis. Een mannetje van drie en twee vrouwtjes van acht en negen verhuizen vanwege financiële nood naar een dierentuin in Zuid-Frankrijk.

Voor de dieren zou een nieuw onderkomen worden gebouwd, maar door de coronacrisis komt er flink minder geld binnen en kan het verblijf niet gerealiseerd worden.

De directeur van Artis, Rembrandt Sutorius, noemt in gesprek met De Telegraaf de beslissing om de dieren weg te doen pijnlijk. "Die roofdieren zijn een deel van onze identiteit", aldus Sutorius.

"Er is nu geen perspectief wanneer we wél een groter leeuwenverblijf kunnen realiseren en omdat de mogelijkheid zich nu voordeed om de leeuwen bij elkaar te houden op een betere plek, is dit besluit genomen", valt te lezen in een verklaring.

Miljoenenverlies

Eerder werd al bekend dat de historische dierentuin twintig tot veertig banen moet schrappen. Vanwege de coronacrisis halveerde het aantal bezoekers halveerde ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl het per dag bijna 60.000 euro om het park draaiend te houden.

Er is geen gelegenheid om afscheid te nemen van de leeuwen.