Man (20) aangehouden voor bekogelen fotograaf tijdens avondklokrellen

HAARLEM - De politie heeft vanavond een 20-jarige man aangehouden die wordt verdacht van een rol bij de rellen in Haarlem van afgelopen maandag. De politie vermoedt dat de verdachte betrokken is bij de mishandeling van een fotojournalist, die werd bekogeld met een steen.

De man werd door de recherche herkend op camerabeelden. Onderzocht wordt of hij inderdaad een rol heeft gehad bij de mishandeling van de fotograaf en welke rol dat is geweest.

De fotograaf werd geraakt toen hij verslag deed van de ongeregeldheden in Haarlem Schalkwijk, waar rond de 70 jongeren onder meer straatmeubilair vernielden, brand stichtten en politie met vuurwerk en stenen bekogelden.

Dekking bij ME-bus

Nadat de fotograaf de steen op zijn hoofd had gekregen, zocht hij dekking bij een ME-bus. Hij bleek er zonder ernstige verwondingen afgekomen, zo bleek toen hij daar kort was nagekeken.

"In één van de zijstraten was een klein brandje. Ik ging erheen, maar ik had mijn camera nog in mijn tas zitten. Ik ben meteen naar een ME-bus gerend. Daar hebben ze naar mijn hoofd gekeken. Mijn oor is dik en ik heb hoofdpijn", vertelde hij aan het AD.

14 aanhoudingen

Op de avond zelf werden in Schalwijk zo'n 14 betrokkenen opgepakt voor betrokkenheid bij de rellen. De meesten worden verdacht van openlijke geweldpleging, sommigen van het oproepen tot rellen. Ook gisteren en vandaag werden er in Haarlem enkele verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen.