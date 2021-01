'Opmars burgerwachten niet uitsluitend teken van gebrek aan vertrouwen in politie'

NOORD-HOLLAND - Op meerdere plekken in de provincie zijn deze week burgerwachten opgestaan om steden en privé-eigendommen te beschermen tegen rellende jeugd. Is de opmars van het fenomeen een gevolg van gebrek aan vertrouwen in de politie? Of juist de erkenning dat de politie het in licht ontvlambare weken als deze te druk heeft met andere zaken? Volgens UvA-antropoloog Laurens Bakker kan het allebei.

"Aan de ene kant laat het zien dat mensen zeggen: we vertrouwen niet puur op de politie, de ME, de overheid om onze veiligheid te waarborgen, dus we nemen het in eigen hand. Aan de andere kant kan ik ook zeggen: mensen laten het niet puur aan de overheid, dit zijn ook onze belangen en we weten niet of de politie, die zo belast is, dit allemaal alleen af kan. Dan kunnen we er net zo goed zelf bij gaan staan, en onze eigen huizen en zaken veiligstellen."

Dat laatste geldt onder meer voor een groep Hilversumse ondernemers, die gisteravond in het centrum van de stad patrouilleerde en her en der collega-ondernemers waarschuwden en tips en adviezen gaf. In Alkmaar heeft de Ben-Side, een groep hardekernsupporters van AZ die de stad naar eigen zeggen wilde behoeden voor de vernielzucht van relschoppers, de afgelopen dagen gepatrouilleerd. Tot confrontaties met relschoppers is het niet gekomen. 'Vechten voor je club' Dat het uitgerekend hardekernsupporters zijn die Alkmaar willen beschermen, kan de antropoloog Bakker wel verklaren. "De prestige van de voetbalhooligan is meestal niet gebaseerd op het betalen van belasting of het helpen van oude dametjes met oversteken, dat is gebaseerd op 'stoer zijn', op vechten voor je club - wat je daar dan ook onder verstaat."

"Misschien is dit wel net zoiets: als die club jouw stad is, en vice versa, kan het best zo zijn dat je voor je stad gaan vechten. En dat de overheid dan ook aan jouw kant staat, is misschien een samenloop van omstandigheden, maar misschien niet waar ze in eerste instantie op uit zijn." Hoewel waarnemend burgemeester Emile Roemer het initiatief van de AZ-supporters roemt , vindt socioloog Vasco Lubke dat hij daarmee een stap te ver gaat. "Dat mag en kan niet. De Wet op Weerkorpsen verbiedt het burgers om zelf in te grijpen. Het geweldsmonopolie ligt bij de overheid. Als er dus rellen zijn, ligt het bij de politie om daarop te reageren", zei Lub eerder tegen NH Nieuws.