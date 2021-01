Noodbevel en afgekondigd voor binnenstad Weesp en de wijk Hogewey

De waarnemend burgemeester heeft dit besluit genomen in overleg met de politie en het openbaar ministerie nadat het de afgelopen twee avonden onrustig was in de wijk Hogewey. Rond de wijk werd brand gesticht. In het persbericht van de gemeente staat dat een groep van vijftien jongeren gehoor gaf aan verschillende online oproepen. Ook vandaag zouden jongeren via sociale media opgeroepen zijn tot rellen.

Waarnemende burgemeester Bochove kan met deze maatregelen sneller ingrijpen als het weer onrustig dreigt te worden. "Hiermee kunnen in het aangewezen veiligheidsrisicogebied straten worden afgesloten, plekken worden ontruimd en samenscholingen worden verboden. Wie zo’n bevel negeert, kan aangehouden worden."

Bij een noodbevel mag de burgemeester alle bevelen geven die hij nodig acht om de openbare orde te handhaven. In een veilgheidsriscogebied heeft de politie meer bevoegdheden, waaronder preventief fouilleren. Eerder vandaag bleek dat Schalkwijk en delen van Beverwijk ook aangemerkt zijn als veiligheidsrisicogebied.

Spanning

Gisteren was het enige tijd onrustig in Hilversum. Grote groepen jongeren stonden op het Marktplein, maar de politie heeft niet handelend op hoeven treden. Horecaondernemers hielden elkaar de hele avond op de hoogte via Whatsapp, de schade viel over het algemeen mee, maar enkele ruiten van De Smidse aan de Oude Doelen moesten het ontgelden. "Heel erg triest", reageert uitbater Rudy Bottenheft. "De schade binnen valt mee, maar zo'n raam kost me wel weer 800 euro. En dat helemaal voor niks, daar ben ik wel boos om. Ik mag dit allemaal zelf gaan betalen en we hebben het natuurlijk al niet makkelijk."