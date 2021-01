Winkeliers blij met optreden politie in Osdorp, weinig schade aan winkelpanden

AMSTERDAM - De coronarellen die de afgelopen week in verschillende Nederlandse steden plaatsvonden naar aanleiding van de invoering van de avondklok deden dinsdagavond ook Osdorp aan. Vanaf 12.00 uur was er op social media een oproep te zien waarin werd opgeroepen om te gaan rellen bij en rondom Osdorpplein. Door snel optreden van de politie liep de rel met een sisser af.

Ook bij Cas Computers waren André en Wilma goed voorbereid. Zij hadden al rolluiken en andere beveiligingsmethoden tot hun beschikking. "André heeft ook de politie gebeld, want we waren bang dat we hier straks 24 uur moesten gaan zitten."

Winkeliers waren snel op de hoogte van de oproep en bereidden hun winkel op tijd voor op mogelijke rellen. Zo heeft Marjan van bakkerij Hoeve met haar collega's alle spullen uit de etalages gehaald. "Al die etenswaren hebben we hier weggehaald, want daar kun je goed mee gooien."

"Een collega die hier om de hoek woonde, hoorde om half negen de politie helikopter nog even. Maar daarna was het weer helemaal stil"

De grootte van de rel viel enigszins mee. Er waren veel jongeren op straat en er is vuurwerk afgestoken. Een buurtbewoonster zag alles vanaf haar balkon. "Ze hebben ook de kledingcontainer in de fik gestoken."

Daarnaast heeft buurtbewoner Younes el Gartit het initiatief genomen om geld in te zamelen om de winkeliers in de straat een bloemetje met kaartje aan te bieden. "Ondernemers hebben het al zo moeilijk. Dus toen ik dit zag in het nieuws wilde ik hen een hart onder de riem steken."

Nog een rel?

Uiteindelijk blijven bewoners en winkeliers in het ongewis over de toekomst. "Ik denk dat het vanavond weer gaat gebeuren", zegt een buurtbewoner. Een andere buurtbewoonster is het daarmee eens. "Ja, het plan was natuurlijk een beetje mislukt, dus je weet maar nooit of ze vanavond weer denken: laten we het nog een keer proberen."

Marjan van Bakkerij Hoeve hoopt dat het rustig blijft. "Maar vanavond halen we de etalage in ieder geval niet meer leeg."