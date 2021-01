Meer dan tienduizend nieuwbouwwoningen in 2020, maar het is nog lang niet genoeg

NOORD-HOLLAND - In totaal werden er in 2020 in Noord-Holland 10.453 nieuwe woningen gebouwd. Alleen in de provincie Zuid-Holland werd meer gebouwd. Toch is het nog lang niet genoeg, zegt Marcel Trip van de Woonbond. "Er is in Nederland een tekort van 330.000 woningen, dat is niet snel opgelost."

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er in 2020 landelijk 69.000 nieuwbouwwoningen zijn bijgekomen. In Noord-Holland waren dat er afgelopen jaar 10.453.

Afgezet tegen de huidige woningvoorraad kwamen er in Uithoorn, Diemen en Opmeer de meeste nieuwe huizen bij. In aantallen werden in Amsterdam de meeste woningen opgeleverd (2511), daarna in de gemeente Haarlemmermeer (1025), en op de derde plaats in Haarlem (590). Er zijn ook gemeenten waar (bijna) niet gebouwd werd. In Landsmeer zijn er helemaal geen woningen bijgekomen, in Ouder Amstel 1 en in Zandvoort 2.

Landelijk gezien is er vorig jaar minder gebouwd dan in 2019. De stikstofcrisis en de coronacrisis zouden hieraan kunnen hebben bijgedragen. Door de stifstofcrisis kwam de bouw soms stil te liggen. "De stikstofcrisis heeft zeker niet geholpen. Bouw draagt daar eigenlijk ook minder aan bij dan andere sectoren." Maar het is volgens Trip niet de oorzaak van het enorme tekort.

'Echt een probleem'

"Er is jarenlang veel te weinig gebouwd, dat is na 10 jaar echt een probleem", stelt hij, "er moet nog veel meer gebouwd worden." Het begon volgens hem in de crisis van 2008, en het werd daarna niet beter. "Er wordt door het Rijk veel belasting gevraagd op sociale huurwoningen, de verhuurdersheffing, hierdoor zijn woningcorporaties minder gaan bouwen."