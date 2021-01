Eerste snelrechtzitting rellen Museumplein: 'verdachte moet 90 dagen de cel in'

AMSTERDAM - De rechter heeft vandaag bij de eerste snelrechtzitting over de rellen op het Museumplein op zondag 17 januari tot 90 dagen cel besloten. De verdachte gooide tijdens de uit de hand gelopen demonstratie met stenen van 10 bij 10 centimeter naar de politie.

Ook zou de verdachte, de 48-jarige Bryan H., opzettelijk het bevel om het plein te verlaten hebben genegeerd en had hij drugs bij zich. Dat meldt het Parool.

Hij is de eerste verdachte van de rellen die in de rechtbank moest verschijnen. De tweede snelrechtzitting is aanstaande vrijdag waarbij een 36-jarige man uit Almere terecht moet staan. Hij trapte op zondag 17 januari tegen het wapenschild van een ME'er. Die dag werden 143 demonstranten opgepakt. Er komen nog acht andere verdachten versneld voor de rechter.

Afgelopen zondag liep er ook een demonstratie tegen het coronabeleid uit de hand, toen werden er 190 mensen aangehouden.