Winkelcentra in Schalkwijk en Beverwijk vandaag eerder gesloten

NOORD-HOLLAND - Winkelcentra Schalkwijk in Haarlem en Beverhof in Beverwijk zijn vanmiddag eerder dichtgegaan.

In overleg met de gemeente, de politie en winkelcentrum Schalkwijk heeft de winkeliersvereniging besloten de deuren eerder te sluiten. Eerder deze week moest de Mobiele Eenheid ingrijpen ingrijpen in de wijk, toen relschoppers vernielingen aanrichtten, tuinmeubels in brand staken en vuurwerk afstaken.

Met uitzondering van enkele winkels is het Beverwijkse winkelcentrum Beverhof vandaag ook eerder dichtgegaan. Een medewerker van de Deen laat aan NH Nieuws weten dat dat besluit genomen is in overleg met de winkeliersvereniging. "Het is nu heel rustig", laat de medewerker weten.

Veiligheidsricicogebied

Beide winkelcentra liggen in een veiligheidsrisicogebied omdat er via social media signalen zijn dat er mogelijk gereld gaat worden. De Haarlemse burgemeester Jos Wienen heeft heel Schalkwijk aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, tot morgenochtend 4.00 uur. De burgemeester van Beverwijk, Martijn Smit, heeft het centrum en omgeving, de Broekpolder en het gebied rondom de Belgiëlaan aangewezen als veiligheidsrisicogebieden.

In een veilgheidsriscogebied heeft de politie meer bevoegdheden, waaronder preventief fouilleren. Eind december 2020 werd een deel van de IJmond al als veiligheidsrisicogebied aangewezen nadat jongeren zich tegen de politie hadden gekeerd.