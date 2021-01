"Minimaal twee keer per uur een bus op alle lijnen in de regio"

ALKMAAR - Omdat het aantal busreizigers flink is gedaald wil Connexxion het aantal busritten met nog eens tien procent verminderen. Het gemeentebestuur van Alkmaar toont begrip, maar stelt wel een grens van twee ritten per uur op alle lijnen in de regio.

Het college wil dat het busvervoer aantrekkelijk genoeg blijft, zodat mensen zich niet genoodzaakt voelen om de auto of een taxi te pakken. "Het aantal ritten op hoogfrequente lijnen kan wel wat teruggeschroefd worden", stelt wethouder Robert te Beest.

"Van eens per kwartier naar eens per half uur zou nog kunnen, maar als er overdag op lijnen minder dan twee keer per uur bussen rijden wordt het gat te groot. We willen met name de twee ritten per uur voor lijn 1 en 10 naar De Hoef en Sint Pancras in stand houden."



Naar verwachting heeft Connexxion binnen enkele weken alle zienswijzen van gemeenten en de provincie binnen en kan de vervoerder een nieuwe dienstregeling opstellen, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.