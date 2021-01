Gemeente wil 'rotte plekken' aanpakken om ruimte te maken voor woningen

SCHOORL - Twee locaties die volgens de gemeente Bergen bekend staan als 'rotte plekken' kunnen binnenkort op de schop. Volgens de gemeente zijn de percelen Heereweg 190-192 en Heereweg 198 al jaren een doorn in het oog van Schoorlaren. Voor beide locaties zijn nieuwe bestemmingsplannen gemaakt waarover de gemeenteraad vanavond beslist. Na instemming is er woningbouw mogelijk.

Beide percelen zijn particulier eigendom. Bij voormalig bedrijfsperceel Heereweg 190-192 is de oude bebouwing van een verdwenen bedrijf al gesloopt. De eigenaar wil er twee vrijstaande woningen terugbouwen. "Ruimtelijk gezien is dat een verbetering", aldus wethouder Valkering van Ruimtelijke Ordening. Het perceel ligt in een lint van met name woningen. De bedrijfsfunctie was hier dus al een vreemde eend in de bijt, meldt mediapartner Duinstreek Centraal.

Even verderop staat de oude zuivelfabriek de Goede Verwachting aan de Heereweg 198 te verpauperen. De eigenaar heeft hier om een nieuw bestemmingsplan gevraagd, zodat hij in het karakteristieke bedrijfspand vier appartementen kan realiseren. Voor de twee al aanwezige bedrijfswoningen wil de eigenaar de status van reguliere woning. In het naastgelegen pand is plek voor een atelier annex expositieruimte en stalling. "Een mooie nieuwe invulling voor een cultuurhistorisch waardevol pand", aldus de wethouder.

Omdat er eerder geen zienswijzen of bezwaren kenbaar zijn gemaakt van omwonenden, is de verwachting dat de nieuwe bestemmingsplannen vanavond zonder veel problemen kunnen worden vastgesteld.