Apollo Basketball stelt Edwin van der Hart aan als nieuwe coach

Van der Hart (66) komt over van de Den Helder Suns, waar hij assistent-trainer was. "Ik ben heel blij dat de Suns mij de mogelijkheid hebben gegeven om deze stap te zetten. Ik ben mijn carrière jaren geleden in Amsterdam begonnen, en voor mij is de cirkel nu rond", zegt hij op de website van de club.

"We zijn heel blij dat wij op zo'n korte termijn een opvolger hebben gevonden. Edwin is natuurlijk bekend met het Amsterdamse basketbal en zal per direct de taken van de interim-trainer Patrick Faijdherbe overnemen", laat technisch directeur Lodewijk Bottelier weten.

Eerder was Van der Hart onder andere trainer bij Delta Lloyd Amsterdam en Permalens Haaksbergen.