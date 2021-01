'Bijzondere' Aztec Maiden moet digitale museumbezoekers over de streep trekken

"De problemen met het lege Filipijnse vrachtschip ‘Aztec Maiden’ beginnen kort nadat het de IJmuidense pieren heeft verlaten. De motoren vallen om onbekende redenen uit. De harde wind en vier meter hoge golven hebben vrij spel. De loods heeft de motoren nog diverse keren opnieuw gestart, maar telkens als hij probeerde het schip weer met de kop in de wind te krijgen, vielen de motoren weer uit."

Het verhaal over het vrachtschip Aztec Maiden, dat op 20 januari 2012 vastloopt voor de kust van Wijk aan Zee, is het eerste verhaal van een drieluik over scheepvaart, dat in volledigheid te lezen is op de website van het IJmuider Zee- en Havenmuseum. Willemina Oostenrijk, curator van het museum, vertelt vol enthousiasme over het jongste project. "Het zijn allemaal bijzondere verhalen waar we normaal gesproken ook in het museum over vertellen, maar dat nu niet meer kan vanwege de lockdown. Van de Aztec Maiden hebben we een fraaie maquette staan. De hoop is natuurlijk dat als we de crisis achter ons hebben dat iedereen dan komt kijken."

Het vastgelopen vrachtschip op het strand van de badplaats leidde tot surrealistische beelden. De blikvanger van 115 meter lang domineerde acht jaar geleden enkele dagen het nieuws. Ook bij NH Nieuws, toen nog onder de naam RTV NH.

Kijk hier beelden terug van de Aztec Maiden die voor de kust van Wijk aan Zee lag: