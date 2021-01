Woningen ontruimd na brand wooncomplex: "In haast vergeten schoenen aan te trekken"

ALKMAAR - Bij een brand in een appartementencomplex aan de Winkelwaard is vanmiddag een man gewond geraakt. De brand ontstond in een garagebox onder een woning waar het slachtoffer volgens buurtbewoners aan het klussen was. Een deel van het appartementencomplex moest vanwege de hevige rookontwikkeling tijdelijk worden ontruimd .

Op zijn sokken staat één van de buurtbewoners naar de verrichtingen van de brandweer te kijken. "Ik hoorde een knal en zag een hoop rook", vertelt hij aan NH Nieuws. "Toen ben ik met een brandblusser naar beneden gerend maar toen was het al een grote vuurzee. Mijn schoenen ben ik in de haast vergeten aan te trekken. Ik heb wel een kleedje gekregen van een buurman. Er zijn ergere dingen."

Volgens buurtbewoners wordt de garage gebruikt voor reparatiewerkzaamheden aan wasmachines en scooters. "Het is een soort hobby-elektriciën en wat ik van hem begreep is dat er iets is omgevallen waardoor er al snel een grote brand ontstond. Hij heeft zichzelf kunnen redden maar z'n huis is wel de pineut."

Koeken

De man heeft brandwonden opgelopen en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De woning boven de garage is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De brand was vrij snel onder controle tot grote opluchting van bewoners. De hulpverleners werden zelfs getrakteerd op koeken. "Ik ben blij dat ik wat dat betreft in Nederland leef", vertelt een van de bewoners aan NH Nieuws. "Ik heb de politie ook een pluim gegeven na alle ellende die ze de laatste tijd mee moeten maken."