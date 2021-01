Strafwerk hakt de knoop door: dancefestival komt op 14 augustus

AMSTERDAM - De organisatoren van Strafwerk Festival hebben besloten om een festival te plannen op 14 augustus in het Havenpark in het Westelijk Havengebied. Daarmee is Strafwerk dit jaar het eerste festival dat staat ingepland in de stad.

"Na een bizar jaar kijken wij vol goede moed naar de zomer. Onlangs kondigde het kabinet 1 juli aan als streefdatum om weer evenementen te laten plaatsvinden. Dat komt voor Strafwerk Festival 2021 meer dan goed uit met 14 augustus als datum", staat in een bericht op de website.

Of het festival ook daadwerkelijk door kan gaan, is nog onzeker. Het hangt ervan af in hoeverre het virus op dat moment onder controle is. "Daarom werken we op dit moment enkel met een aanbetaling van 50% van je ticket." Het resterende bedrag hoeft pas betaald te worden als het festival definitief doorgaat.

Kaartverkoop

De kaartverkoop start al op donderdag 28 januari om 12.00 uur. Op de website wordt vermeld dat de kaartverkoop dit jaar waarschijnlijk snel zal gaan omdat veel mensen nog een ticket overhebben van vorig jaar. Toen werden festivals geannuleerd om de verspreiding van het coronavirus te verminderen.

Om te zorgen dat de branche het zou overleven, werd er gekozen om kaarten te 'bewaren' voor wanneer het weer zou kunnen, in plaats van een restitutie.

Onlangs besloot het demissionaire kabinet om een garantiefonds van tenminste 300 miloen euro in te stellen om het organiseren van culturele en andere grote evenementen weer op gang te brengen.