Groningen Airport Eelde opnieuw volgeparkeerd met overbodige KLM-Boeings

Tot vorige week stonden er nog maar drie blauwe Boeings op de Drentse luchthaven geparkeerd. Mede door het vliegverbod en de strenge coronatestverplichting voor passagiers, heeft KLM nu een overvloed aan vliegtuigen die normaal worden ingezet voor Europese bestemmingen. Zondag en maandag zijn er in totaal twaalf Boeing 737's naar Eelde gestuurd.

Vorig jaar november werden er in Eelde twaalf KLM-toestellen geparkeerd: tien Boeing 737-800's en twee Airbus A330-200's. Het merendeel van die vliegtuigen ging binnen enkele weken weer terug naar Schiphol. De A330's waren weer nodig voor verre vluchten en een aantal 737's moesten voor een grote beurt naar Schiphol worden gevlogen.

Uiteindelijk werd door het Outbreak Management Team een alternatief voor bemanningen geadviseerd, waar het kabinet en KLM mee instemden. Was dat niet gebeurd, dan had KLM naar verwachting ook nog vier grote vliegtuigen naar Eelde gestuurd.

Op Groningen Airport Eelde is ruimte zat voor de vliegtuigen. Het vliegveld wordt momenteel alleen gebruikt voor les- en privévluchten. Eelde hield vorige week rekening met een nog voller veld, toen KLM waarschuwde te stoppen met intercontinentale vluchten . De maatschappij was het er niet mee eens dat bemanningsleden -net als passagiers- voorafgaand aan vluchten naar Schiphol twee coronatests zouden moeten doen.

In beeld: Groningen ziet blauw van de geparkeerde KLM-toestellen

In beeld: Groningen ziet blauw van de geparkeerde KLM-toestellen

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]