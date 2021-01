'Bloemrijk Schagen' brengt 35.000 tulpen naar zorginstellingen in de regio

SCHAGEN - Tulpenkwekers, broeiers- en handelaren verenigd in 'Bloemrijk Schagen' zouden normaal rond deze tijd in het winkelcentrum in Schagen een mooie zelfpluktuin aanleggen. Maar nu dat niet kan, maar er wel tienduizenden tulpen klaar staan, hebben ze een mooi alternatief bedacht.

"We gaan tulpen rondbrengen", legt voorzitter Frans Dekker van Bloemrijk Schagen uit. De organisatie heeft als doel de tulp en de regio in het zonnetje te zetten. "De zorg is eigenlijk waar heel Nederland nu op rekent. Er wordt een zware wissel getrokken op die mensen en wij willen ze een hart onder de riem steken."

Broeien

Op het bedrijf van Roy Broersen in Warmenhuizen worden de tulpen klaar gemaakt. "We zijn aan het broeien", legt hij uit in een hal vol verse bloemen,"Dat is het nabootsen van de lente hier in de kas. We houden de tulpen zo een beetje voor de gek. Deze moesten nog even een beetje op kleur komen maar die gaan we vanmiddag nou ook plukken."

"Het gaat in totaal om een kleine 2000 medewerkers", heeft Frans Dekker berekend. In zijn hand heeft hij een gele map waarop alle adressen staan waar de tulpen naar toe moeten. In de hal staan de boeketten klaar. De ene bus na de andere wordt volgeladen om naar een instelling toe te rijden.

Voorjaar

"En dit moet het worden," zegt Martin Buter, die bollen levert voor de actie. Hij heeft een bos tulpen met verschillende kleuren. "Hier moeten de mensen blij van worden. Nou, dat kan toch bijna niet anders. Echt een prachtig mooi stukje voorjaar. Wij worden blij van de zorg en ik hoop dat we nu iets kunnen terug doen."

Eén van de adressen in de dikke gele map van Frans Dekker is het Thomas Huis in Warmenhuizen. "Het is een gezinsvervangend tehuis waar mensen met een verstandelijke beperking wonen", legt hij uit. "Oh mooi Tulpen", zegt één van de bewoners als 'Bloemrijk Schagen' op bezoek komt. "Ik vind ze heel mooi", beaamt een ander, "ik ga ze in de woonkamer zetten."

Help Charley

Naast de tulpen die worden uitgedeeld aan de zorg zijn er ook 5000 tulpen voor de actie van Stichting Help Charley in Waarland. De opbrengst is bestemd voor het opknappen van de woning van het zieke jongetje Charley. In Warmenhuizen is het bezoek alvast in goede aarde gevallen. "Ik vind het echt helemaal fantastisch", glundert Frans Dekker, "Ik ben blij dat we het zo opgepakt hebben."