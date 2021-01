Eerste boom geplant in Tiny Forest: "Kinderen leren spelenderwijs over de natuur"

HAARLEM - Schalkwijk is bijna een bos rijker, een tiny forest om precies te zijn. Vandaag is naast basisschool De Molenwiek de eerste boom geplant van dit minibos, dat ongeveer zo groot is als een tennisbaan.

Postma is erg enthousiast over het minibos. "De kinderen gaan spelenderwijs ontdekken wat er allemaal in de natuur leeft. Ze gaan echt de natuur ervaren. Dat kan je niet leren uit een boekje of van televisie."

Wat is nou precies een tiny forest? Een tiny forest is een dichtbegroeid minibos van ongeveer 200 vierkante meter met zo’n 600 verschillende soorten inheemse bomen en planten. Het idee is om de natuur zoveel mogelijk haar eigen gang te laten gaan. De eerste twee jaar heeft het bos nog wel wat beheer nodig wat betreft onkruid en bewatering. Maar daarna vormen de bomen een kroon en dan is het sterk genoeg.

Band met de natuur

Rond het bos zullen natuurlijke speelelementen worden geplaatst zoals een wilgenhut en boomstammen om op te klimmen. Daarbij zijn er al paden aangelegd, die rolstoelvriendelijk zijn. "Zo is het voor iedereen toegankelijk en kan iedereen van het bos genieten", vertelt Postma. "Op zo’n plek kunnen leerlingen van de school en kinderen uit de buurt spelenderwijs een band opbouwen met de natuur."

Op 3 maart zullen de leerlingen van de Molenwiek starten met een aanleg van de rest van het bos.