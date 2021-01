Buurt zamelt geld in om café De Oceaan te redden: "Wij moeten iets voor ze doen"

AMSTERDAM - Na een zorgelijk bericht op Instagram aarzelden twee bewoners van het Borneo eiland geen seconde, ze begonnen een inzamelactie voor hun buurtcafé De Oceaan. In een paar dagen tijd haalden ze meer dan tienduizend euro op waarmee het café weer even de vaste lasten kan betalen. "Behalve dat het financieel natuurlijk fijn is is het hartverwarmend te merken dat de buurt je zo'n warm hart toedraagt", zegt Parel Voerman van de Oceaan.

In augustus bestaat het café vijf jaar, maar het was nog maar de de vraag of De Oceaan dat feestje wel zou halen. Als gevolg van de coronacrisis is de omzet gedecimeerd, terwijl de kosten gewoon doorgaan. Parel Voerman van De Oceaan verzint van alles om de loop erin te houden, van stamppot-to-go tot zelfgemaakt bonbons, maar de omzet is een fractie van wat het moet zijn. "Vandaag heb ik één bonnetje hangen", laat ze ons zien, "dat is een omzet van 20 euro." Het geld dat de buurt inzamelde, inmiddels meer dan tienduizend euro, is dus meer dan welkom.

Huiskamer van Zeeburg

"Het café is heel belangrijk voor de buurt", vertelt Binnert de Beaufort die samen met zijn vriendin Jady Petovic de inzameling op de site 'gofundme' begon. "Het is een plek waar veel vrijgevochten types komen waar heel veel kan en waar je op een makkelijke laagdrempelige manier je buren ontmoet", zegt Binnert. Jady startte de inzameling toen zij een zorgelijk maar hoopval bericht van Parel Voerman op Instagram zag. "Wij moeten als buurt iets voor ze doen", zegt Jady. "Ik ben toen begonnen en dat ging direct heel hard."

Ontroerd

"We vinden het zo bijzonder", zegt Parel Voerman, "We smelten er helemaal van." Samen met haar man René hechten ze erg aan de buurtfunctie van het café. "We moeten het echt hebben van mensen uit de buurt, we zijn een doodlopend eiland, als je niet door de buurt gedragen wordt red je het niet", aldus Parel. Parel verzint steeds nieuwe dingen om aan de slag te blijven. Kort geleden is ze daarom begonnen met het zelf maken van bonbons. René gebruikt de noodgedwongen stilte in het café om te klussen.

Hoop op jubileum buurtfeest

Dankzij de herwonnen hoop op een goede afloop worden ook de jubileumplannen afgestoft. "Normaal vieren we ieder jaar in augustus ons openingsfeest maar dat is er vorig jaar natuurlijk niet van gekomen", zegt Parel. Ze hoopt dat het er komende zomer wel van komt, ook de klanten hebben er al zin in. Binnert kijkt al uit naar betere tijden: "Laten we hopen dat ze het halen en echt gered zijn, dat we tegen die tijd dan weer met z'n allen op het terras kunnen zitten."