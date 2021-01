Politie en gemeente eensgezind over rol burgergroepen: "Handhaving is domein overheid"

IJMUIDEN - Het was gisteravond druk op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Geen relschoppers dit keer, maar veel politie, handhavers en burgergroeperingen die klaarstonden om de winkels en ondernemers te beschermen. Wat betreft de aanwezigheid van burgergroeperingen, zijn politie en gemeente eensgezind. "De taak van de handhaving ligt niet bij de burgers", aldus burgemeester Frank Dales.

"Het geluid tegen de onrust na verontrustende oproepen om hier te gaan rellen, was gisteren overduidelijk aanwezig", aldus burgemeester Frank Dales. "Leerlingen ontvingen van hun school een bericht hierover, ik heb een heldere oproep gedaan om je niet in te laten met rellen en ook voetbalclub Telstar deed een klip en klare oproep."

Via social media liet een Velsenaar gistermiddag weten dat hij met zijn beveiligingsbedrijf tijdens de aangekondigde rellen aanwezig zou zijn op de Lange Nieuwstraat om de winkels te beschermen en de ondernemers te steunen. Ook Defend IJmuiden , de actiegroep die eerder deze maand in IJmuiden en Amsterdam protesteerde tegen de coronamaatregelen , liet via social media weten aanwezig te zullen zijn om IJmuiden te beschermen tegen plunderaars. Met als gevolg dat er gisteren tientallen burgers samen kwamen op de Lange Nieuwstraat.

"Je uitspreken tegen onrust, en mensen aanspreken die dit willen veroorzaken, is altijd goed", vervolgt Dales zijn visie. "Het daadwerkelijk handhaven van de veiligheid, dat is echter het exclusieve domein van de overheidsdiensten, namelijk de politie, de Koninklijke Marechaussee en onze handhavers. Voor alle anderen geldt dat zij deze handhavende taak niet hebben en dat de avondklok vanaf 21.00 uur ook voor hen geldt."

Burgemeester Roemer

De Alkmaarse burgemeester Emile Roemer was naderhand wel positief over de hulp van burgergroeperingen in zijn stad en vond het 'een mooi signaal en een helder statement dat heel Nederland zou moeten maken.' De socioloog Vasco Lub trekt de visie van Roemer ernstig in twijfel en vindt het 'ongelofelijk dat hij het zo zegt'.