Amsterdamse ouderen opgelicht met corona-babbeltruc, elders in de regio geen signalen

Volgens de woordvoerder van GGD Amsterdam gebeurt de oplichterij op meer plekken in Nederland, alleen ze kan niet zeggen waar precies. Een woordvoerder van de GGD GHOR kan hier evenmin duidelijkheid over geven.

De GGD Amsterdam waarschuwt via een bericht op hun website dat zij geen ouderen aan huis vaccineert. Daarin staat onder meer dat zij geen mensen belt voor het maken van een afspraak. "Huisartsen nemen persoonlijk contact op met de 90-plussers in hun praktijk. Mensen in de leeftijd van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging per post van het RIVM."

Verder benadrukt de GGD dat zij geen contact opneemt met ouderen over het vaccineren en ook niet bij de mensen thuiskomt.

'Preventieve werking'

In Amsterdam is melding gedaan van oplichterij, maar bij de overige GGD's in onze regio - GGD Kennemerland, GGD Hollands-Noorden en GGD Zaanstreek-Waterland - kunnen woordvoerders dit niet bevestigen. Dat is opvallend, want op hun website staat wel het bericht dat 'ze signalen krijgen dat ouderen worden gebeld door mensen die zich voordoen als werknemers van de GGD', zoals bijvoorbeeld in onderstaand bericht van GGD Kennemerland.