AZ O-19 en Ajax O-19 kennen hun tegenstanders in 'nieuwe' Youth League

De knock-outduels staan gepland op dinsdag 2 of woensdag 3 maart.

Dit jaar is de opzet van de Youth League anders dan normaal. Er doen 64 teams mee en er is geen groepsfase. In de eerste twee rondes worden de Champions League-ploegen (zoals Ajax O-19) en Domestic Champions Path-ploegen (zoals landskampioen AZ O-19) van elkaar gescheiden.

Vanaf de achtste finales worden de overgebleven zestien teams bij elkaar gevoegd. Iedere ronde wordt gespeeld over één wedstrijd.