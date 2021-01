Oma Riet: 90 jaar en 'wereldberoemd' om haar gehaktballen

AMSTELVEEN - "O, daar zijn ze!" Oma Riet kan haar geluk niet op. Ze is vandaag negentig geworden en dat wilden familie en vrienden niet ongemerkt voorbij laten gaan, ondanks de coronacrisis. 'Tante Riet' is een bekende verschijning in Amstelveen en omstreken .

Van heinde en verre komen mensen Riet van Oosterwaard persoonlijk feliciteren of ze rijden langs en toeteren even vanuit de auto. Tot groot genoegen van Riet die volkomen beduusd is van alle aandacht. "Ik zag dat doek (red, bij de weg) hangen en kinderen langskomen die allemaal gingen versieren. Het is een staande receptie!"

Dertig jaar lang stond Riet in de bar en in de keuken van haar ouders waar ze steeds meer werd geroemd om haar kookkunsten. Vooral haar uitsmijters en gehaktballen waren erg in trek. De beslissing bij haar ouders te gaan werken, was uit nood geboren. "Toen mijn man ziek werd en en we thuis ook nog kinderen hadden, moest ik wel werken." Veel keus had Riet niet: "Het was hij of ik."

Zoals velen anderen heeft ook Oma Riet moeite met de coronabeperkingen. Een knuffel geven zit er even niet in en dat vind ze lastig. "Het is moeilijk dat ik kinderen die net geboren zijn, alleen op afstand kan zien en niet heb kunnen aanraken."