Vervoer geregeld voor kwetsbare ouderen: zo kunnen ze makkelijker hun coronavaccin halen

'T GOOI - Er komt hulp voor kwetsbare Gooise ouderen voor wie het moeilijk is om zelfstandig naar de GGD-locatie te komen om zich te laten vaccineren. Versa Welzijn springt in de bres en helpt de groep aan vervoer.

Er wordt nu geregeld dat kwetsbare ouderen zonder vervoer voor een paar euro naar de vaccinatielocatie in Huizen worden gebracht. Welk bedrag de ouderen exact betalen hangt af van de afstand naar de vaccinatielocatie. Het bedrag is een onkostenvergoeding om de kosten te dekken.

Het vervoer naar de vaccinatielocatie wordt zo veilig mogelijk gedaan. "Chauffeur en passagier dragen een mondkapje, de passagier zit op de achterbank achter de passagiersstoel en er wordt gezorgd voor frisse lucht/open raam", laat Versa weten. Ouderen moeten het taxiritje twee dagen van tevoren aanvragen.

Eerste vaccinatie begin volgende maand

Er waren eerder veel zorgen over het vervoer van ouderen naar de coronavaccinatielocatie. Veel ouderen wonen te ver weg van de locatie en hebben zelf geen vervoer. Daarnaast wordt opgeroepen het openbaar vervoer te mijden.

Het vaccineren in is al in volle gang 't Gooi. Twee weken geleden startte de vaccinatie van medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen. Begin februari worden de eerste ouderen en andere kwetsbaren gevaccineerd.