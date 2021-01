Huizer burgemeester doet oproep aan ouders: "Ga aan keukentafel praten over rellen"

De burgemeester heeft met afschuw gekeken naar de rellen op verschillende plaatsen in het land. "Met verbazing en verbijstering heb ik ernaar gekeken. Grenzen worden fors overschreden", zegt Meijer.

De Huizer burgemeester hoopt dat de relschoppers zo snel mogelijk stoppen. Volgens hem kunnen ouders daarmee helpen. "Ik roep u allemaal op om thuis aan de keukentafel, tijdens het eten of daarna, het gesprek met elkaar hierover te voeren. Ouders roep ik op om met hun kinderen - ook al zijn die twintig, vijfentwintig jaar - indringend het gesprek te voeren en te bewaken dat de grenzen niet worden overschreden. Daar begint het, nergens anders. Dit is cruciaal. Help elkaar. Samen komen we hier doorheen. Samen moeten we deze verantwoordelijkheid oppakken. U en ik."

Nog geen rellen

Meijer doet de oproep ondanks dat het qua relschoppen nog rustig is in Huizen. Voor zover bekend zijn er ook nog geen signalen geweest dat jongeren in Huizen willen relschoppen. Dat gebeurt wel op andere plekken in de provincie. De afgelopen dagen was het onder meer onrustig in Hilversum.