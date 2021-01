NL V Ondernemer Bas maakt auto's raceklaar, maar van corona kan hij niet winnen

WESTWOUD - Bas Koeten is een bekende in de autosport. In zijn garage in Westwoud worden razendsnelle Porsches, BMW's en Mercedessen eerst helemaal gestript en vervolgens nog veel sneller gemaakt. In de autosport telt alleen de eerste plaats en Bas wil altijd winnen.

Maar van corona kan ook deze ondernemer niet winnen. Vorig jaar is er veel geld geïnvesteerd om alle auto's raceklaar te maken, maar uiteindelijk zijn er maar een paar wedstrijden doorgegaan. Het merendeel werd afgelast. En geen race betekent geen inkomsten. Bas is niet het type dat bij de eerste de beste tegenslag de handdoek in de ring gooit. Nu de racerij voorlopig op zijn gat ligt, richt hij zich op klassieke auto's. In de garage wordt nu druk gesleuteld aan een oude Corvette, en ook een iconische rode Ford Mustang wacht op een behandeling. De auto's zijn gekocht door een liefhebber en moeten nu rijklaar gemaakt worden. Tekst gaat verder onder de foto

Monteur Dennis ligt onder de Corvette, omdat de wiellagers moeten worden vervangen. Na 50 jaar is de boel flink vastgeroest en moet Dennis alle zeilen bijzetten om de boel los te krijgen. Hij denkt met weemoed aan de supersnelle racewagens die nu allemaal in de mottenballen liggen. Tekst gaat verder onder de foto

Bas blijft een rasoptimist die vooral kansen ziet. Hij is besmet met het 'race-gen' maar ook als hij nooit meer zou kunnen sleutelen laat hij de moed niet zakken. "Dan gaan wij hier bedden neerzetten. Dan gaan we een intensive care bouwen, want ik heb af en toe voorbij horen komen dat er een groot tekort aan IC-bedden is. Hoe moeilijk kan het zijn!" In het snelle leven van Bas Koeten is corona een soort van pitstop. "Maar wel een onverwachte 'pitstop'."