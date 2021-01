NL V Rob maakt veganistische lekkernijen: "Veel wordt gemaakt met inferieure ingrediënten"

AKERSLOOT - Rob van Eerden gelooft heilig in een groene toekomst, daarom bakt hij koeken van plantaardige grondstoffen, zoals brownies zonder boter en eieren, maar mét fijngemalen courgettes, die anders weggegooid zouden worden. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten; afval wordt weer nuttig toegepast en er wordt geen enkel dierlijk product gebruikt.

NH / Pak An Doen

Rob ergert zich groen en geel aan eten waarvoor 'inferieure ingrediënten', zoals palmolie wordt gebruikt. Dat soort spul kom er bij hem niet in. "Voor ons is het een uitdaging om mooie producten te verkopen waar je van kunt genieten en waarvan je later pas ontdekt dat het vegan is", aldus de ondernemer.

Quote "Ei en boter zijn de klassieke ingrediënten voor een bakker, als je die goed weet te vervangen ben je de koning, en zo voelen wij ons ook" Rob van Eerden

Rob begrijpt dat er al veel koekjes worden gemaakt, en ziet er dat veel traditionele ingrediënten worden gebruikt. "Ei en boter zijn de klassieke ingrediënten voor een bakker, als je die goed weet te vervangen ben je de koning, en zo voelen wij ons ook." Gezondheid is belangrijk maar voor Rob, of zijn alter ego Donny Craves, betekent dat hij vooral een gezondere en betere wereld wil maken. Een wereld waar we goed voor moeder aarde zorgen zodat ook volgende generaties daar nog plezier aan kunnen beleven.

Quote "Als het koekje er helemaal groen uit zou zien, en er zouden wat havermoutvlokken opzitten, dan zie ik dat niet als een verwennerijtje" Rob van Eerden

In de producten van Rob worden veel groenten verwerkt. In de brownies zit courgette en in de roze koeken kikkererwten. Rob vindt het wel belangrijk dat het gebak er lekker uit ziet: "Als het koekje er helemaal groen uit zou zien van de courgette, en er zouden wat havermoutvlokken opzitten, dan zie ik dat niet als een verwennerijtje." Een koek moet dat voor Rob juist wel lekker zijn. Als corona straks voorbij is, en de horeca weer open, wordt het de hoogste tijd om te verhuizen naar een groter pand.

NH / Pak An Doen