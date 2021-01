Noord-Holland NL V Oudervoorlichter waarschuwt scholieren voor online open dagen: 'Onrealistisch beeld'

NOORD-HOLLAND - Hoe kies je een school die bij je past, zonder dat je die school kunt bezoeken? Voor veel groepachters en middelbare scholieren is dit momenteel een actuele en lastige vraag. Vanwege de coronacrisis zit een fysiek bezoekje aan een toekomstige school er niet in. En aan een online open dag kleven volgens oudervoorlichter Hermien Miltenburg nogal wat nadelen. Scholen zouden een té rooskleurig beeld schetsen. "Het komt heel anders over dan op een normale dinsdag."

Archieffoto, kind komt niet voor in het verhaal - BSR Agency / Helene Wiesenhaan

Verscholen achter haar computer bezoekt de 12-jarige Pippa uit Amsterdam een online open dag. En dat is best even wennen. "Ik vind het redelijk saai en moeilijk om mijn aandacht erbij te houden", vertelt Pippa. Volgens haar is het niet eenvoudig om via het scherm te achterhalen wat er wel en niet goed is aan de school. Ook de 11-jarige Joppe Groen uit Hilversum geeft aan het maken van een keuze op basis van online video's als lastig te ervaren. "Het ziet er wel gewoon mooi uit, maar dat vind ik eigenlijk van elke school. Ik wil sommige lokalen en de aula beter bekijken, want nu zie ik alles in een paar seconden en voor de rest niets." Net als Pippa en Joppe zit er ook voor andere groepachters dit jaar niets anders op dan een school vanachter het beeldscherm te kiezen. Door de coronacrisis zijn er namelijk geen fysieke open dagen. En dat is zorgelijk, zegt oudervoorlichter Hermien Miltenburg, verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Volgens haar geven scholen een veel te onrealistisch beeld met hun mooie filmpjes en toffe apps. Weloverwogen keuze "Dingen worden mooier voorgesteld dan dat ze zijn. Wanneer er online informatie gegeven wordt, dan zorgen ze ervoor dat alles perfect is. Dat de propjes en de kauwgom uit het lokaal verwijderd zijn en dat er een gezellig plantje staat." Volgens Miltenburg creëert een school hiermee een ander imago. "Het komt heel anders over dan op een normale dinsdag."

Als oudervoorlichter spreekt zij veel met ouders en kinderen over het maken van schoolkeuzes. Een fysieke open dag bezoeken, is volgens haar essentieel om tot een weloverwogen keuze te kunnen komen. "Een online oriëntatie is toch een beetje onvolwaardig. Het is belangrijk om te kunnen voelen, ruiken en al je zintuigen te gebruiken. Alleen dan kun je echt een beeld vormen van hoe een school werkt." Ook de fysieke afwezigheid van eventuele toekomstige docenten en medeleerlingen is volgens Miltenburg een gemis. "Die bepalen heel erg hoe het er in een klas aan toe gaat. Die zijn van grote invloed op de sfeer." Leerlingen voortgezet onderwijs Maar niet alleen basisschoolleerlingen worden geraakt in het maken van hun keuzes door het ontbreken van fysieke open dagen. Dat geldt in grotere mate ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die een vervolgstudie moeten kiezen. Volgens Hermien zijn de gevolgen voor die groep heel groot. Een niet overwogen keuze leidt volgens haar al snel tot uitstroom, terwijl dat percentage al heel hoog ligt. "Gemiddeld stopt 30 procent van de hbo-studenten en 20 procent van de universitaire studenten in het eerste jaar. Soms is dat vrijwillig, soms door een negatief studieadvies. Maar dat aantal is dus gigantisch."

Quote "De bedragen voor uitstroom lopen echt in de miljarden" Hermien miltenburg, oudervoorlichter

Miltenburg is bang dat deze aantallen alleen maar verder toenemen. Niet alleen omdat het maken van een keuze nu nog moeilijker is, ook gezien de mindset in de huidige coronatijd. "Ik ben bang dat ouders tegen hun kinderen gaan zeggen: 'Kies maar gewoon iets, want de coronasituatie is al complex genoeg'." Maar aan een verkeerde keuze zit een behoorlijk prijskaartje. Volgens Miltenburg lopen die bedragen al snel in de miljarden. "Het kost echt onwijs veel geld dat onder meer wordt betaald van belastinggeld." Advies Miltenburg geeft ouders en kinderen daarom graag enkele adviezen mee om het risico voor het kiezen van een verkeerde studie te verkleinen. "Kinderen moeten ervoor zorgen dat zij leerlingen die al op die school zitten ontmoeten. Zij vertellen altijd open, eerlijk en duidelijk hoe het er op een school aan toe gaat." Zij adviseert hierbij vooral vragen te stellen over onderwerpen die het kind belangrijk vindt. Dat daar voldoende aandacht voor is. En hoe de docenten zijn op een normale dinsdag als zij niet voor een camera staan. De ouders moeten zich volgens Miltenburg vooral focussen op de kwaliteit van het onderwijs. "Er zijn heel wat data te vinden op het internet. Er zijn sites waarop je kunt zien hoeveel leerlingen er op een school zitten, hoeveel klassen er zijn, welke eindexamencijfers worden gehaald, hoeveel kinderen er blijven zitten, noem maar op." Maar ook in hoeverre er doorstroommogelijkheden zijn, bijvoorbeeld van vmbo naar havo of van havo naar vwo. "Dan wordt een heleboel duidelijk."

