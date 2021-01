Voetbalclubs vragen gemeente om veldhuur kwijt te schelden: "Geef ons iets meer lucht"

HAARLEMMERMEER - Alle dertien voetbalclubs in Haarlemmermeer hebben in een brief aan de gemeente gevraagd om de veldhuur kwijt te schelden. "We vragen de gemeente hun steentje bij te dragen om door deze moeilijke en onzekere periode te komen, zodat alle voetbalclubs in Haarlemmermeer ook na de coronacrisis, hun leden weer kunnen ontvangen en niet kopje onder gaan", vertelt Serge de Reus, voorzitter van SV Hoofddorp.

"Het bedrag verschilt per vereniging, maar bij ons gaat het met acht velden over vele duizenden euro's die we per seizoen betalen aan de gemeente", vertelt De Reus. In de brief geven de voetbalclubs aan dat er de afgelopen maanden flink gesnoeid is in de kosten en er hard wordt gewerkt financieel gezond te blijven.

"Daardoor lijkt het misschien alsof de verenigingen nu nog niet in de ernstige financiele problemen zitten, maar dat kan natuurlijk veranderen als de maatregelen langer van kracht blijven. Hierdoor blijven kantines dicht en worden er geen evenementen georganiseerd. Door de veldhuur kwijt te schelden krijgen wij iets meer lucht", aldus de voorzitter.

Teren op eigen spaarpotjes

Ook Harry den Arend, voorzitter van de Rooms-Katholieke sportvereniging Pancratius uit Badhoevedorp, maakt zich zorgen: "We houden nu nog het hoofd boven water, maar dat is wel op basis van onze eigen spaarpotjes."

De velden van de voetbalclubs worden op dit moment enkel gebruikt door jeugdteams. Zij trainen doordeweeks en op sommige verenigingen worden onderling wedstrijden gespeeld. Ondertussen betalen de verenigingen wel huur aan de gemeente: "Maar als we onze spaarpotjes leeg moeten eten, zou ik het redelijk vinden dat de gemeente ons tegemoet komt", aldus de voorzitter van Pancratius.

Daarnaast maakt hij zich voornamelijk zorgen over volgend seizoen. Den Arend verwacht dat er dit seizoen niet meer gevoetbald gaat worden. "En als er geen uitzicht is voor het volgende seizoen, gaan mensen hun lidmaatschap opzeggen."

Die zorgen deelt René Bakker van voetbalvereniging Kagia uit Lisserbroek: "Ik hoop dat eigenlijk dat we in april weer mogen voetballen, maar echt zeker weet ik dat niet." Door de onduidelijkheid denkt hij dat veel leden zich zullen uitschrijven.

Hulp aan lokale sportverenigingen

Bert den Elzen en Rashana Hussain hebben namens de Partij van de Arbeid (PvdA) in Haarlemmermeer schriftelijke vragen ingediend. Naast de vraag hoe de gemeente tegenover de brief van de vereniging staat, wordt ook gevraagd welke mogelijkheden de gemeente heeft om de lokale sportverenigingen te helpen. Ook wordt gevraagd op welke manier de sportverenigingen worden gewezen op de verschillende overheidsregelingen die beschikbaar zijn voor de voetbalclubs.