Nick Doodeman maakt na dit seizoen stap van FC Volendam naarr SC Cambuur

Doodeman hoort met Kevin Visser bij de oudgedienden in de selectie van FC Volendam. In 2017 kwam hij over van Jong AZ. In de seizoenen die volgden kwam hij tot 126 wedstrijden en 26 doelpunten. Doordat hij ook menig doelpunt voorbereidde, verwierf hij de bijnaamn van 'assistenkoning'. Dit seizoen scoorde hij acht goals en bereidde hij tien treffers voor.