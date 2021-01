Opnieuw daling positieve testen in merendeel IJmond, lichte stijging in Velsen

IJMOND - Het aantal mensen in de IJmond dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona, is opnieuw gedaald. Alleen in de gemeente Velsen is er sprake van een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In Velsen is als enige gemeente een lichte stijging vastgesteld. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 241 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 166 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 151.

In de rest van de IJmond ligt het aantal nieuwe besmettingen opnieuw lager dan de voorgaande periode. In Uitgeest zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 176 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 24 personen positief hebben getest op corona, dat is 6 personen minder dan in de periode daarvoor.