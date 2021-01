De Peiling: Thuiswerken moet een recht worden

NOORD-HOLLAND - De partijen D66 en GroenLinks komen met een spoedwet die mensen het recht geeft om thuis te werken. De partijen vinden dat werkgevers een verzoek om thuis te mogen werken nu nog te makkelijk weigeren, terwijl dat in hun ogen een recht moet zijn. "We wilden het recht om thuis te werken al vastleggen, maar de aanhoudende coronacrisis maant ons tot spoed", zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

Wel erkent Van Weyenberg dat lang niet iedereen thuiswerken prettig vindt. "Sommigen zijn er heel erg klaar mee. Maar het is in deze omstandigheden vooral veilig."

"Iedere inspanning om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan is waardevol, hoe groot of klein ook", aldus de Kamerleden. "Dit wetsvoorstel kan hier ook een bijdrage aan leveren. Daarom willen we dit met spoed behandelen."

Wet -en regelgeving

Werkgevers moeten zich volgens de Nederlandse wet houden aan een aantal regels met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Deze wetgeving is ook van toepassing op thuiswerken. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als het om de invoering of uitbreiding ervan gaat.

In plaats van je routines op het werk, ben je nu ineens thuis aan het werk. ’s Ochtends niet even rustig wakker worden tijdens de wandeling naar het openbaar vervoer, geen praatje bij de koffie-automaat. Je vertrouwde werkplek is vervangen door de keukentafel en wellicht zijn er zorgtaken bijgekomen. Hoe zorg je dat je mentaal en fysiek fit blijft? De Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO heeft er onderzoek naar gedaan.

