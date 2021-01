Agressiecoach over jonge en gewelddadige relschoppers: "Je moet in contact komen"

NOORD-HOLLAND - Het zou niet misstaan als de relschoppers, die de afgelopen dagen flink hun slag hebben geslagen in de provincie, een verplichte agressietraining doen, vindt Marc van Dieren, directeur van een trainingcentrum gespecialiseerd in agressiecoaching. "Dan zouden ze gecoacht worden in sociale vaardigheden, impulscontrole en moreel redeneren", zegt hij op NH Radio.

Marc van Dieren, directeur van trainingscentrum REACT - Marc van Dieren

Van Dieren doet een poging uit te leggen waar die agressie bij de relschoppers vandaan komt. Hij vindt het hierbij belangrijk een onderscheid te maken tussen demonstranten en relschoppers. De demonstranten zijn volgens hem onder meer ondernemers en groepen mensen die moeite hebben met vrijheidsbeperkingen. De relschoppers hooligans en criminelen. Sensatiebelust "Een vaak wat jongere doelgroep die sensatiebelust is en zich regelmatig in de opgroeifase van hun leven bevindt", zo omschrijft hij de jonge relschoppers. "Het grote deel is nog geen 25 jaar met een extreme fascinatie voor geweld en weinig vermogen om zich in te leven in anderen en te denken aan de gevolgen van wat ze eigenlijk doen." Ook de ruim 30 arrestanten die bij avondklokrellen in de provincie werden aangehouden, bleken tussen de 16 en 29 jaar oud. Zij worden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging, waaronder het bestoken van politie en pers met zwaar vuurwerk, en opruiing (oproepen om te gaan rellen, in dit geval via internet). Tekst gaat verder onder het radio-interview

Radio-interview met Mark van Dieren - NH Nieuws

En dus zou een agressietraining niet kunnen verkeerd zijn, zegt Van Dieren. "Dan zouden ze gecoacht worden in sociale vaardigheden, impulscontrole en moreel redeneren." Je zag het gister burgemeester Aboutaleb ook doen: een aantal vragen stellen van 'Hoe voel je je nu?'" Mogelijke oorzaken Van Dieren noemt een aantal mogelijke oorzaken die relschoppers triggeren te doen wat ze doen. "Publieksverbod bij voetbal, afsteken van vuurwerk wat niet mocht, niet samenscholen, sportscholen dicht, de avondklok... Dat geeft onvrede en verveling. Dit is een soort uitlaatklap, wat natuurlijk totaal niet kan." Ook groepsdruk zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn, zegt hij. Verder denkt Van Dieren dat, naast het niet tolereren van dit gedrag door de samenleving, het erg belangrijk is om in gesprek te gaan met de relschoppers. "Je moet in contact komen met de relschoppers." Ook vraagt hij zichzelf af welke lessen we ervan kunnen leren. "Is er bijvoorbeeld een relatie tussen de bezuinigingen op het jongerenwerk en de jeugdzorg?" Het lijkt hem verstandig om dat uit te zoeken. En aan de mensen die gevoelig zijn voor de agressieve beelden van de rellen, heeft hij ook een tip. "Het is een stukje mindset. Je moet positieve gedachten blijven houden. Je krijgt een soort boosheid over je heen, maar je moet dit 'nieuwe normaal' even tijdelijk accepteren."