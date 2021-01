Uitslaande brand veroorzaakt flinke schade aan woning Hilversum

De brand werd iets voor 0.30 uur gemeld. Volgens omstanders kon de bewoonster zichzelf in veiligheid brengen en op tijd naar buiten gaan. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat ze wat rook had ingeademd en daarvoor is nagekeken door ambulancepersoneel.

De vlammen sloegen al uit het huis toen de brandweer arriveerde. Desondanks was de brand snel onder controle en hoefde er verder niet nog meer mankracht opgeroepen te worden om het vuur te blussen, meldt de brandweer.