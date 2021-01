Noord-Holland NL V Brownies, koffieprut en klassieke voertuigen in Pak An Doen aflevering 19

NOORD-HOLLAND - Het restafval van een goeie kop koffie blijkt een ideale voedingsbodem voor oesterzwammen. De paddenstoelen groeien als kool en worden na de oogst verwerkt in onder andere kroketten. Maar tegenwoordig ook voor burgers die voor de helft van oesterzwammen en voor de helft van vlees zijn gemaakt. Voor de verstokte carnivoor dus.

Verantwoord eten is niet meer weg te denken en is de speciaalzaak inmiddels ontgroeid. Ook in gewone supermarkten vind je steeds meer vleesloze producten. Daarom begon Rob van Eerden een paar jaar geleden een bakkerij voor verantwoorde biologische koeken. Maar inmiddels is zijn assortiment helemaal vegan. Er komt geen dierlijk ingrediënt meer aan te pas. Onder de rook van Alkmaar, in Akersloot, staat zijn bescheiden bakkerij waar lekkernijen gemaakt worden met kikkererwten en courgettes, die anders als veevoer doorgedraaid zouden worden. Vegan is goed, maar het moet vooral lekker zijn, zo is Robs gedachte.

NH / Pak an doen

Een sterk staaltje ondernemerschap vinden we bij Bas Koeten. Zijn garage in Westwoud is het walhalla voor de doorgewinterde liefhebbers van racewagens. En dan niet voor de toeschouwers die langs het circuit staan, maar voor de coureurs als prins Bernhard Junior, die zelf met een auto, bomvol PK's, zo hard mogelijk over de baan willen racen. Bas prepareert die bolides, maar vanwege corona staat het gros al maandenlang te verstoffen in de garage. Om te voorkomen dat monteurs werkloos thuis op de bank zitten, worden er nu klassieke auto's gerestaureerd.

NH / Pak an doen