Kermisexploitanten kijken vooruit: "Efteling open? Dan wij ook open"

LANDSMEER/WINKEL - Het is in coronatijd niet bepaald het eerste waar je aan denkt: kermissen. Toch vragen kermisexploitanten Frans Stuy uit Landsmeer en Klaas Braak uit Winkel aandacht voor hun situatie. Als er later dit jaar versoepelingen van de coronamaatregelen aankomen, vrezen ze dat de kermisbranche niet snel kan opstarten.

Kermissen vallen op dit moment nog onder de regelgeving die geldt voor evenementen. Dat vinden Stuy en Braak oneerlijk: als kermissen onder de regelgeving voor doorstroomlocaties zouden vallen, duurt het minder lang om vergunningen te regelen.

"Mocht het deze zomer zover komen dat het weer los kan", schetst Braak, "dan zou de Efteling wel open kunnen en kermissen, omdat het evenementen zijn, nog geen doorgang kunnen vinden? Dat kan zomaar een maand schelen voordat je je werk kunt doen."

Attracties van twee of drie miljoen

De noodzaak om geen tijd te verspillen is hoog, zegt Stuy. "Ik weet nu al dat ik later met pensioen moet dan ik had gedacht. Maar ik kom er wel uit, ik heb leren knokken van mijn vader. Maar moet je eens denken aan de jongere ondernemers van 25 of 26 jaar met attracties voor de deur van minimaal twee, drie miljoen die hun vaste betalingsverplichtingen hebben in de maand. Dat is erg."

Braak besluit: "Ondernemers willen hun ding doen en dat is voor kermisondernemers niet anders. We snappen allemaal wel dat dat nu niet gaat, maar als het verantwoord is moeten we de mogelijkheid krijgen om zo snel mogelijk weer te beginnen en om onze zaken te redden."