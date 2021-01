Leerlingen van SG Dijk zien elkaar tijdens sportles eindelijk weer in 'real life'

"Ik vind het wel leuk want ik zie mijn klasgenoten weer en sport is ook leuk", zegt de 13-jarige Abiir uit klas 1B. Ook haar klasgenoot Funda is blij weer op school te zijn voor een sportles. "Ik verveel me thuis heel vaak en hier zie ik mijn vrienden weer terug."

Volgens sportdocent Bram Ratten is het belangrijk dat de leerlingen iets aan sport blijven doen nu veel sportclubs en scholen gesloten zijn. Zowel voor hun gezondheid, als voor hun sociale vaardigheden.

"Ik denk dat overgewicht een gigantisch groot probleem is, maar sport is niet alleen gezondheid. Ik zie sport ook echt als een middel om beter te worden op sociale vlakken. [...] Dus ik ben heel blij dat het kan en dat leerlingen toch nog een beetje sociaal bezig zijn met elkaar", aldus de sportdocent.